Naturalmente, cualquier funcionario podría argumentar que si no se suben las tarifas, no se reduce el déficit fiscal, se debilita el acuerdo con el FMI y el castillo de naipes puede saltar por el aire. He allí un típico camino sin salida: si se aumentan las tarifas, se pierden las elecciones y, si no se aumentan, también. Hay, en este contexto, una pregunta obvia de esas que solo no ven quienes están encerrados en un laberinto: ¿Es necesario aumentar tanto las tarifas? ¿No hay un exceso de dogmatismo en la necesidad de llegar tan rápido al déficit cero? ¿Hay muchas experiencias internacionales donde se hayan aplicado ajustes tan violentos?