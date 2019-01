En su anterior libro titulado "El arte de ganar", Jaime Durán Barba afirmaba que "el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente", cuenta el dueño de una librería muy conocida ubicada en la Calle Corrientes. En otro de los tramos afirma, sin inmutarse, que "las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno" y que "es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice 'no me interesa la política" como hizo Donald Trump, quien entendió mejor que nadie que "el papel de los medios es fundamental y no hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad". Durán Barba es el gurú que logró que un empresario que estudió en el Cardenal Newman llegara la Presidencia de la Nación, inédito para un país "compuesto por simios con sueños racionales". Ahora lanza lo que, vaticinan, será el libro del verano.