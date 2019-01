Klaus Schwab, creador de estos eventos, señaló el primer día que "el mundo está experimentando una agitación económica y política que no cesará en el corto plazo. Hay una economía que tiene caracteristicas propias y una nueva forma de globalización." Ya tiene nombre : "Globalización 4.0". El título se refiere a cómo el planeta va a afrontar nuevos modelos económicos. No escaparán otros temas que están sofocando a los dirigentes. Primero : los gobiernos tienen la peor reputación desde hace 50 años.Segundo_ Crítica a las redes sociales porque "son máquinas de producción de información no reposada y, en muchas ocasiones, falsa y malintencionada" . El daño es irreparable en situaciones electorales y con graves consecuencias .