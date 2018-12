Mauricio Macri o Cristina Kirchner. Democracia o populismo. República o chavismo. El balance del año se debate, una vez más, entre estos dos platos opuestos a cada lado de la báscula. Hoy, sobre el filo del año, no parece haber alternativa a este dilema de hierro. Muchos, acaso con razón, se enfurecen ante esta dicotomía y miran el paisaje del futuro inmediato a través de la lente engañosa de sus propios deseos. ¿A quién no le gustaría que existiera una tercera opción? Antes de ser quemado en la hoguera de la Inquisición, Lucilio Vanini, el sabio de Taurisano, dijo que se retractaría de sus afirmaciones sólo cuando fuera "viejo, rico y alemán". Ese aserto de imposible cumplimiento está hecho de la misma lógica de la Ancha Avenida del Medio. El ensanchamiento de esa arteria conjetural jamás fue ejecutado, igual que varias de las obras públicas licitadas en épocas en que su arquitecto dirigía la Anses de Néstor Kirchner y, luego, la jefatura de gabinete de Cristina Fernández. Al menos hasta hoy, esa avenida no existe: un carril está cortado por los piquetes de Cristina y el otro fue socavado por las obras del viaducto de Horacio Rodriguez Larreta.