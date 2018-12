De menor importancia resulta la persistente manía de traducir el concepto filosófico que se desea trasmitir en un mensaje de unos pocos minutos como si se estuviera publicitando una camisa o un perfume. No es que esto resulte inútil. La capacidad de síntesis es muy relevante y bienvenida, pero hay ideas que demandan razonamientos que insumen tiempo y que no pueden ser tratadas livianamente. No en vano los grandes pensadores han escrito volúmenes varios. El acervo cultural no es tema para la propaganda y los marketineros, es para meditar, digerir, discutir y reflexionar. Como digo, esto no es esencial, ya que los mensajes instantáneos pueden hacer de apoyo logístico circunstancial, pero nunca el basamento de ninguna filosofía. No es lo mismo que el café instantáneo.