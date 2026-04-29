Colombia

Ministro Jaramillo destaca la mayor inversión en salud en la historia del país, pero alerta fallas financieras en EPS

El presupuesto del sector salud ha crecido de forma sostenida hasta 2026 y la UPC ha aumentado por encima de la inflación, con recursos girados de manera anticipada. A pesar de ello, persisten incumplimientos en indicadores financieros y problemas estructurales que vienen desde años atrás

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Las palabras del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo podrían marcar un antes y un después en el debate por la reforma a la salud - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El jefe de la cartera de Salud expuso cifras sobre el aumento de recursos y advirtió dificultades en la sostenibilidad del sistema. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante el Consejo de Ministros realizado este martes 28 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el actual Gobierno ha llevado a cabo la mayor inversión en salud en la historia del país, incluyendo mediciones en precios constantes. No obstante, el funcionario advirtió que, pese al aumento de recursos, persisten fallas financieras en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Crecimiento del presupuesto: cifras oficiales

En su intervención, el ministro presentó cifras que evidencian el incremento en la asignación de recursos para el sector salud. Según explicó, el presupuesto pasó de $41,40 billones en 2019 a $73,51 billones proyectados en 2026, lo que representa un crecimiento real del 50,8%.

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Jaramillo enfatizó que estas cifras incluyen análisis en precios constantes, con el fin de evitar distorsiones por inflación. En ese sentido, señaló: “Aquí están los precios constantes, que demuestran con mucha claridad la gran diferencia con el anterior gobierno y este gobierno”.

El presupuesto del sector muestra un incremento sostenido hasta 2026, con una variación real superior al 50%. - crédito Captura de video
El presupuesto del sector muestra un incremento sostenido hasta 2026, con una variación real superior al 50%. - crédito Captura de video

Incremento de la UPC por encima de la inflación

El ministro también se refirió a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), indicador clave en la financiación del sistema, al señalar que ha tenido un crecimiento superior a la inflación durante el actual Gobierno.

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De acuerdo con lo expuesto:

  • En el régimen contributivo, la UPC ha aumentado un 17,25% por encima de la inflación.
  • En comparación, durante la administración de Iván Duque, el incremento fue de 9,84% por encima de la inflación.

Asimismo, aseguró que los recursos han sido girados de manera anticipada, lo que, según explicó, garantiza que las EPS cuenten con liquidez para la prestación de los servicios de salud.

El ministro destacó este punto al afirmar: “Hay un aumento sustancial de los recursos que se le han entregado ya en manos y siempre anticipadamente”.

Advertencia por indicadores financieros en las EPS

Pese al aumento en la inversión, Jaramillo advirtió sobre dificultades en los indicadores financieros de varias EPS.

De acuerdo con las gráficas presentadas durante el Consejo de Ministros, algunas entidades no cumplen con el capital mínimo entre 2020 y 2025, e incluso registran valores negativos en 2025, lo que refleja problemas en su sostenibilidad financiera.

El ministro señaló: “Desafortunadamente las EPS no cumplen sus indicadores de capital mínimo, y ese incumplimiento nos ha llevado a una situación compleja”.

Una problemática que no es reciente

Durante su intervención, Jaramillo indicó que las dificultades de las EPS no son nuevas. Recordó que desde 2013 ya existían alertas sobre la situación financiera de estas entidades.

En ese contexto, mencionó: “Desde 2013 se advertía que una tercera parte de las EPS intervenidas estaban sin patrimonio, sin capital y sin reservas”, al hacer referencia a advertencias realizadas en ese momento.

Según explicó, con el paso de los años se implementaron mecanismos como programas de recuperación institucional, pero estos no lograron resolver de fondo los problemas financieros.

Este video muestra un análisis del indicador de capital mínimo para las EPS entre 2020 y 2025, evidenciando una crisis estructural en el sistema de salud colombiano. La presentación hace un recuento histórico del problema, mencionando advertencias hechas desde el 2013. - Presidencia

Enfoque en el fortalecimiento del régimen subsidiado

El ministro también señaló que el aumento de recursos busca fortalecer el régimen subsidiado, enfocado en la población más vulnerable.

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo es cerrar brechas históricas en la financiación del sistema de salud, garantizando mayor cobertura y acceso a los servicios.

Sobre este punto, agregó: “Hay un aumento sustancial que lo podemos comparar, y ese aumento busca fortalecer todo el sistema, especialmente a la población más vulnerable”.

Debate sobre la sostenibilidad del sistema

Las declaraciones del ministro Jaramillo, presentadas en el Consejo de Ministros de este martes 28 de abril, ponen de relieve un contraste entre el aumento de la inversión pública en salud y las dificultades financieras de las EPS.

Mientras el Gobierno destaca el crecimiento histórico en los recursos asignados al sector, los indicadores financieros de algunas entidades reflejan riesgos que podrían afectar la estabilidad del sistema.

En este contexto, el panorama plantea interrogantes sobre la capacidad del modelo actual para responder a las necesidades del sistema de salud, incluso en un escenario de mayor financiación.

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