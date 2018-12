La solidaridad activa es fundamental a todas las causas, pero una en particular merece el apoyo más irrestricto, y es la excarcelación de los prisioneros políticos. La cárcel es una experiencia enaltecedora, fecunda, hacedora de mejores ciudadanos cuando se está firmemente convencido de la causa que se defiende. No obstante, no faltan momentos de zozobra, ansiedad y pesar, sentimientos que se agudizan cuando se aproximan los días navideños y de fin de año.