De cualquier manera, el Presidente no está tranquilo. Porque no sabe, a ciencia cierta, si Bonadio "compró" el criterio de su abogado o si al final del camino lo puede considerar responsable igual, aunque no haya sido un accionista activo de una de las empresas viales acusadas de pagar coimas a Néstor Kirchner, a través de Claudio Uberti, el Señor de los Peajes. Habrá más informaciones para este boletín.