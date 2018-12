Formas de racismo desatadas, de gente que tal vez se "ríe de Donald Trump" y su muro, pero festeja los cientos de kilómetros de vallas que el Estado Policial Argentino (y no me refiero a un gobierno en particular porque de 1999 a hoy todos se "blindan del pueblo"). Nuestra patria nació con el pueblo en la calle, los criollos que "querían saber de qué se trata". Esos criollos de entonces eran los "negros" para los españoles. Por suerte no había vallas, ni muros.