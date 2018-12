Podría seguir haciendo preguntas pero la idea no es tomar un examen ni plantear una trivia sino dar cuenta de una evidencia: en la Argentina, la política internacional no resulta un tema de interés. O al menos, no resulta un tema de interés constante sino un objeto de espasmos de atención que se disparan con alguna noticia destacada o inusual: un atentado, una elección crucial en un país relevante, un crimen feroz, un líder excéntrico. O una cumbre del poder mundial en la capital del país.