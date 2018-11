Frente a estos temas, acumular cabezas nucleares y poder económico y bélico no alcanzan. Si no recordemos que el mayor ataque sobre el territorio continental de los Estados Unidos no se produjo en el período multipolar de 1914 a 1943 (año en que ya quedó claro que Alemania y Japón marchaban hacia la derrota) ni en el bipolar de 1945 a 1989, sino en plena unipolaridad, el 11 de septiembre de 2001.