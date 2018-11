Todo este proceso ha contribuido a golpear al ya debilitado Mauricio Macri. La Argentina que él heredó tenía muchos problemas. Ahora quedó evidenciado que hay uno más que no supo, no quiso o no pudo resolver: el de la violencia en el fútbol. Encima, ocurrió durante el partido más importante de la historia del fútbol argentino. Quiso imponer un criterio, que fue desautorizado, sus colaboradores se pelearon entre sí, sus sucesores convocaron a actos masivos de manera muy imprudente, no pudieron garantizar un operativo de seguridad razonable.