La situación deja claramente en evidencia que Gibraltar no es para Londres comparable a Hong Kong. También que España no es China. Sin embargo, con el veto que le otorgó la Unión Europea, España pudo haberlo sido al tener una posición privilegiada de negociación. Es de esperar que Madrid sepa aprovechar en el futuro esa carta con más creatividad y audacia diplomática. También que el Reino Unido entienda que el siglo XXI exige a toda la comunidad internacional actitudes menos intransigentes, en particular entre países que comparten una infinidad de valores, principios y propósitos comunes.