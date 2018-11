Seguramente existirán compradores que, sistemáticamente, decidan infringir la norma y encontrar algún punto de oferta más allá de las 21 horas (o de las 23 si se aprueba la modificación). Nada muy distinto a lo que sucede con los comerciantes inescrupulosos que les venden alcohol a menores de 18 años, cuando no deben hacerlo. Pero estimo que no por eso ningún legislador impulsaría un cambio normativo para dejar de ser caretas o hipócritas frente a situaciones que, a pesar de estar prohibidas por ley, igual suceden. En todo caso, reforcemos el compromiso y la responsabilidad social para erradicar este tipo de conductas, y tratemos por una buena vez de cumplir y hacer cumplir las leyes. Las normas solo pueden evaluarse a la luz de su plena vigencia y ejecución. El problema no es la ley 11825 y el horario de expendio de alcohol. El problema es que somos una sociedad anómica, y que el quebranto de las leyes no tiene consecuencias.