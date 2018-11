En efecto, no se trató de resolver los problemas que el capitalismo genera, porque ninguna de estas estructuras políticas (que van desde Nicolás Maduro a Barack Obama) tenía ni remotamente un objetivo socialista ni podía tenerlos. En consecuencia, impulsaron la respuesta "gradualista": adaptarse a la miseria ambiente mejorando la situación social con paliativos temporarios, parciales y sectorizados: planes sociales, subsidios, empleo estatal, entre otras cosas. Y mucha ideología: cada uno de estos "avances" es descrito como "extensión de derechos", "reconocimiento", "inclusión", "reparaciones históricas" y toda una parafernalia discursiva que adorna soluciones mezquinas a problemas enormes. La clave política es la destrucción del colectivo y de la noción de bien común: este problema, que tiene esta persona porque pertenece a esta "minoría" que sufre esta "opresión" particular. Así, la igualdad desaparece en nombre de la "diversidad". Se oculta que el verdadero problema es sistémico. Se oculta también que, por más que se hable de socialismo, de lo que se trata es de no atacar al capitalismo como tal. El resultado es un régimen del privilegio particular, que es la contracara del ascenso de un personal político cuya fuente de recursos no es el mundo privado, las empresas, es decir, la burguesía, sino uno que busca convertirse en burguesía utilizando los ingresos públicos. La corrupción es lo que aceita esta maquinaria de dominación de masas que dice haber llegado para "empoderar" a una población que ya estaba "empoderada" (recuérdese el 2001) y a la que estos regímenes vienen a desmovilizar.