Diputada morenista Ana Miriam Ferráez choca en reversa contra motociclista y desata polémica: “Tengo prisa”

Diputada Morena Ana Miriam Ferráez choque Xalapa Veracruz (especial)

La diputada federal de Morena, Ana Miriam Ferráez, se vio envuelta en una nueva controversia luego de protagonizar un accidente vial en Xalapa, Veracruz al conducir en reversa e impactar a un motociclista, situación que quedó registrada en video y generó críticas en redes sociales.

De acuerdo con los testimonios de personas presentes en el lugar, la legisladora maniobraba su vehículo en reversa para evitar dar una vuelta, cuando terminó golpeando una motocicleta que se encontraba detenida con las luces intermitentes encendidas.

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Según las imágenes difundidas en plataformas digitales, el motociclista permanecía estacionado y visible al momento del percance; sin embargo, la diputada presuntamente no advirtió su presencia debido a que avanzaba en sentido contrario al flujo normal de circulación.

Diputada intentó negociar tras el accidente

El video muestra a una mujer, identificada como la diputada federal de Morena, Ana Miriam Ferráez, quien sostiene un teléfono móvil después de chocar e intentar irse por tener "prisa", mientras interactúa con una persona afectada que la graba. Las escenas documentan un incidente vial que involucra a la diputada y un motociclista.

Tras el impacto, varios testigos comenzaron a grabar la escena, lo que provocó molestia e incomodidad en la legisladora morenista. En el video se observa cómo Ana Miriam Ferráez intenta solucionar la situación de manera inmediata preguntando al conductor de la motocicleta cuánto dinero requería para cubrir los daños ocasionados.

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El motociclista, por su parte, pidió que se realizara el procedimiento correspondiente y solicitó esperar la llegada de las autoridades de tránsito para deslindar responsabilidades y elaborar el parte oficial del accidente.

No obstante, la diputada respondió que no podía permanecer en el lugar debido a que tenía prisa y debía acudir a un compromiso personal. La postura de la legisladora generó inconformidad entre los presentes, quienes le reclamaron que debía asumir la responsabilidad como cualquier ciudadano.

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Ana Miriam Ferráez negó responsabilidad

Ana Miriam Ferráez diputada Federal Morena Xalapa Veracruz

A pesar de que las grabaciones muestran que el vehículo circulaba en reversa al momento del choque, Ana Miriam Ferráez insistió en que no tuvo responsabilidad directa en el accidente.

La legisladora argumentó que tomó la decisión de conducir en reversa porque no observó vehículos circulando en ese instante, por lo que consideró que podía realizar la maniobra sin riesgo.

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Las declaraciones de la diputada desataron un intenso debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto la maniobra realizada como la intención de abandonar el sitio antes de la llegada de las autoridades.

Redes sociales critican actuar de la legisladora

Luego de difundirse el video del incidente, usuarios de distintas plataformas digitales criticaron el comportamiento de la diputada federal, señalando que cualquier conductor debe respetar el reglamento de tránsito independientemente de su cargo público.

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Algunos comentarios se enfocaron en el hecho de que la motocicleta tenía las luces preventivas encendidas, lo que, según los internautas, hacía evidente su presencia sobre la vialidad.

Otros usuarios reprocharon que la legisladora intentara resolver el conflicto mediante un acuerdo económico inmediato sin seguir el protocolo legal correspondiente.

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La polémica también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos al conducir y la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes.

Hasta el momento, Ana Miriam Ferráez no ha emitido un posicionamiento oficial adicional sobre el incidente ni se ha informado si existirá alguna sanción derivada del percance vial.

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