El procesamiento de Casanello parece que hoy (según dicen Perfil y otros diarios antes que el fallo sea notificado a las partes) fue confirmado por la Cámara Federal, integrada por ¿dos nuevos e 'insospechados jueces'?: el dr. Llorens, primo del dr. Rafael Llorens, ex secretario legal y técnico del ex ministro Julio De Vido y que, al menos por decoro, debió haberse excusado de intervenir; y el dr. Bertucci, designado (según decreto 835/2018 del presidente Macri) camarista federal "por traslado", que fue el presidente del tribunal oral federal que juzgó al ex vicepresidente Amado Boudou (en causa Ciccone) y al ex ministro de planificación federal Julio De Vido (en la causa Once dos).