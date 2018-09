Ese lunes mágico, Alcides ya estaba fuera de su horario de trabajo pero regresó sobre sus pasos, pues había perdido uno de sus guantes. Se entretuvo a conversar un segundo con el verdulero de la esquina de la casa de Antonella, en Villa Morra. "Escuché los gritos y corrí a ayudarla, estaba desesperada" recuerda Alcides. Madre de otro niño de cinco meses, Antonella se encontraba sola con sus hijos y no sabía qué hacer cuando vio que Noah no respiraba y su rostro estaba morado. Una fiebre no curada habían provocado las convulsiones. El barrendero no dudó. Lo masajeó, introdujo un dedo sobre su boca para que no se atragantase con la lengua y corrió con el niño sobre sus brazos gritando "ayuda".