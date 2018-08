Si el imperativo moral no fuera suficiente para generar un cambio en la industria, este estudio muestra claramente que no hay razones económicas que impidan encarar iniciativas corporativas para reducir el desperdicio de alimentos. No hay dudas de que el uso, el consumo y el acceso a los alimentos deben mejorar globalmente y que depende de todos los sectores de la sociedad (gobiernos, instituciones de investigación, productores, distribuidores, minoristas y consumidores) lograr que se produzca el cambio.