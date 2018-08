Es sencillo entender esto, pero muchos países creen que ellos se pueden autocontrolar en sus compras y sus gastos con instituciones propias. No pueden. No lo hacen bien. Siempre la zona del conflicto de interés existe y se cuela por algún lado el amiguismo o la corrupción, que para el caso son lo mismo. Cuando el control lo hacen las propias instituciones del país, el inevitable desviacionismo opera. Luego es tarde. Pongamos el ejemplo de la venta de un banco estatal o una empresa de energía estatal. ¿Quién debería fijar el precio? Solo lo hará correctamente alguien que sabe de eso como expertise y nunca una entidad local. Luego, se puede vender sin sospechas de arreglo a un precio atinado al mercado y no a las conveniencias de los vendedores, o compradores, con riesgo de cartelización implícita. A la inversa es exactamente igual (en las compras que hace el Estado o los contratos que celebra como adquirente).