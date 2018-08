Todas las encuestas están confirmando que mientras crece la disconformidad con el Gobierno de Mauricio Macri, Cristina Fernández mantiene su caudal electoral del 18 por ciento. No serán fáciles las elecciones del 2019. Hay varias hipótesis, una de ellas es la que planteó el colega Joaquín Morales Solá en su columna periodística reciente. Escribió que el peronismo de gobernadores y otros dirigentes no quiere quedar pegado a la corrupción de los últimos años. Ergo, se ha planteado una fractura dentro del peronismo. No se sabe si ello ayudará o no en las próximas elecciones donde ese partido quiere volver a gobernar.