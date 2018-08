"Ahora veo una realidad que yo antes no veía, la de salvar la vida de una mujer que no se acerca al Estado porque el aborto está prohibido. Queremos todos salvar las dos vidas y no estamos salvando ninguna. Como gran parte de la sociedad, yo también he madurado", dijo, en uno de los discursos más conmovedores de la jornada. "No quiero seguir formando parte de un Estado que sigue ignorando a las mujeres. Sueño para las mujeres argentinas lo mismo que para mis hijas. Me hago cargo, no quiero mirar para otro lado".