Lamentablemente, por una cuestión de salud personal, no podré estar presente en la votación del próximo 8 de agosto. No acostumbro a exponer mi vida, pero debido a la preocupación de muchos es que quiero dejar en claro que no estaré presente porque en los próximos días estaré recibiendo a mi primera hija. He tenido semanas complicadas con mi embarazo, tuve que pasar por una internación y luego reposo absoluto que me imposibilitan viajar hacia la ciudad de Buenos Aires. Quienes me conocen saben de mi compromiso y respeto por cada trabajo que emprendo.