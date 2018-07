Por último, no puedo obviar resaltar que lo expuesto no implica magnificar desafíos ni reivindicar en absoluto una política agresiva, tampoco militarizar las relaciones interestatales. Solo pretende rescatar y resaltar el concepto de "…derecho inmanente de legítima defensa individual…", proclamado en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas. No nos lamentemos por cuantos vasos de leche se derramarían priorizando controladas amenazas secundarias, concentrémonos en no perder la vaca, materializada en la protección de los objetivos estratégicos esenciales citados, en el impredecible mundo actual.