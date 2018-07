Por su parte, con la aspiración de vacío se reportan índices de aborto completo de entre el 95 y el 100 por ciento. La aspiración de vacío es un procedimiento muy seguro. Un estudio con 170 mil abortos durante el primer trimestre mediante aspiración de vacío indicó que menos de 0,1% de las mujeres experimentaron complicaciones serias que requirieran hospitalización (Hakim-Elahi E, Tovell HM, Burnhill MS. Complications of first-trimester abortion: a report of 170,000 cases. Obstetrics and Gynecology). Si bien son raras, entre las complicaciones de la aspiración de vacío se incluyen infección pélvica, hemorragia excesiva, lesión del cuello del útero, evacuación incompleta, perforación del útero, complicaciones con la anestesia y continuación del embarazo (Bartlett LA et al. Risk factors for legal induced abortion-related mortality in the United States. Obstetrics and Gynecology. Grimes DA, Cates W, Jr. Complications from legally-induced abortion: a review. Obstetrical and Gynecological Survey).