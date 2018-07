Reed Hastings, fundador de Netflix, buscó a John Antioco, CEO de Blockbuster, y le propuso trabajar en el año 2000 en un nuevo modelo de renta de videos no presencial basado en la marca Blockbuster. Antioco se burló de la propuesta y lo echó de la oficina. Afortunadamente, Hastings nunca fue muy dependiente de la opinión ajena. Años atrás, durante una visita a Buenos Aires, confesó que cuando le comentó a su esposa la idea que se le había ocurrido para armar Netflix, a ella le pareció tonta. No muy diferente fue la reacción de la actriz Amanda Peet cuando su marido David Benioff le mostró de qué se trataba la idea de una serie que quería escribir: Game of Thrones.