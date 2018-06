Considera Córdoba que las normas dictadas en la Argentina marcan la tendencia a la eliminación de desigualdades, pero ello resulta volcado deficientemente a la legislación, ya que de ese modo no se atienden particularidades de las características de cada una de las relaciones, pues la igualdad no garantiza la equidad. No requiere la misma norma una unión de dos hombres o la unión de dos mujeres, ni la unión de un hombre y una mujer. La igualdad de derechos puede implicar falta de equidad. El legislador tiene la obligación de atender las particularidades de cada relación. No hacerlo implica no respetar la igualdad. La unión de dos mujeres puede producir alumbramiento, la unión de dos hombres, no. Ello hace que cada una de las relaciones sea atendida según sus requerimientos. Esto es lo que adeuda el legislador argentino en la opinión del doctor Marcos Córdoba.