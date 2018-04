Reunidos este jueves en Córdoba, los dirigentes que se pretenden no K renovaron el espíritu de Gualeguaychú, pero le dieron una vuelta de tuerca. El empeño no está puesto ahora en desmarcarse de CFK y de todo lo que emparente con ella, sino en presentar una construcción política superadora de la grieta, que no corra por la avenida del medio, sino por arriba. Una suerte de autopista elevada, capaz de colectar a los insatisfechos, los desilusionados y a los que decididamente no se identifican con los K.