Pero el "Macri-tortuga" se escucha también a la izquierda. No hablo ya de los troscodelirantes ni de los corruptos con abstinencia de caja que sostienen que está sucediendo una catástrofe social. Hablo de gente bienintencionada que adhiere a afirmaciones inverificables: "no se siente en la calle", "la gente no llega a fin de mes". Según ellos, la baja de la pobreza y de la inflación son imperceptibles y lentas. "Macri-tortuga". Y bien, al mismo tiempo que reequilibra las cuentas fiscales, rehace la infraestructura desecha y recupera el autoabastecimiento energético, el Gobierno ha sido exitoso en reducir drásticamente la pobreza y la inflación. Repito: drásticamente. En un año y medio, la pobreza bajó del 32,2 al 25,7 por ciento. A ese ritmo, en seis años la Argentina tendrá una pobreza de un dígito, hazaña que no alcanza desde hace casi medio siglo. Y la inflación de 2017 fue 50% menor que la de 2016, y la menor desde 2011. Aun si la de 2018 termina siendo del 20%, como pronostican los pesimistas, sería la menor inflación desde 2006, con la sola excepción de 2009, año en que el PBI cayó seis por ciento.