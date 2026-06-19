Colombia

Beto Coral denunció presuntos malos tratos tras su detención en Estados Unidos: asegura que lo encadenaron

El activista afín al petrismo dijo que pasó la noche en un centro de detención después de haber sido llevado en una camioneta en la que preguntó varias veces a dónde lo trasladaban. En ese trayecto, temió incluso ser enviado fuera del país

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Daniel Coronell presenta el testimonio de Beto Coral sobre detención y presuntos malos tratos de ICE - crédito Dniel Coronell

La denuncia del ciudadano colombiano Beto Coral sobre su detención por parte de agentes federales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos el 16 de junio de 2026, expusó un punto de fricción más grave que el arresto en si.

El activista político aseguró que fue trasladado encadenado, sin información sobre su destino y sin que le leyeran sus derechos en el momento del procedimiento, una secuencia que, según su relato difundido por el periodista Daniel Coronell, lo dejó bajo trato de presunto delincuente pese a que insistió en que tenía documentos y que no había cometido un crimen.

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Coral sostuvo además que pasó la noche en un centro de detención después de haber sido llevado en una camioneta en la que preguntó varias veces a dónde lo trasladaban. En ese trayecto, temió incluso ser enviado fuera del país.

Coral dijo que preguntó varias veces a dónde lo llevaban y no recibió respuesta

Al recordar el traslado, contó que intentó saber desde el inicio cuál era su destino. “Me subieron solo a un van que yo le preguntaba a dónde iba, que yo tenía derecho a saber”, dijo Beto Coral.

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Beto Coral, activista de izquierda exiliado en Estados Unidos. Archivo.
Beto Coral, activista de izquierda, capturado en Estados Unidos por ICE - credito X

Ese tramo del relato muestra que su reclamo no se concentró solo en la detención, sino en la falta de información durante el procedimiento. Coral añadió que insistió con la misma pregunta mientras avanzaba el recorrido y que la incertidumbre aumentó cuando no reconocía con claridad hacia dónde se dirigían.

En esa misma secuencia, describió las condiciones físicas de su custodia. “Iba encadenado de pies y de manos”. El colombiano vinculó ese traslado con un temor inmediato: que lo movieran fuera de Estados Unidos sin aviso. Según su relato, llegó a pensar que podían llevarlo “a México” mientras trataba de identificar la zona por la que circulaban.

El activista afirmó que la lectura de derechos ocurrió horas después del arresto

Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X
Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido por dos agentes que lo estaban esperando afuera de su domicilio en Arizona (Phoenix) - créditos captura de pantalla ICE / sitio web | @Betocoralg/X

Otro de los núcleos de su denuncia apuntó al momento en que, según dijo, recibió información formal sobre su situación. Coral aseguró que durante la detención no le leyeron sus derechos y que esa instancia ocurrió recién cuando ya estaba bajo encierro.

“Ya me habían leído mis derechos y ya me habían dicho la razón por la cual me están deteniendo. Yo me lo pido a las 8:00 a. m., me lo dicen a la una”, agregó. La frase sitúa una demora de cinco horas entre su pedido y la comunicación que, según su versión, esperaba desde el inicio.

En ese pasaje, Coral también intentó diferenciar su situación de la de una persona acusada de un delito violento. “Yo tengo mis documentos. Yo no soy un criminal, no soy un animal”.

También denunció falta de agua y una noche de encierro en una celda

El activista describió que, una vez en el centro de detención, quedó encerrado solo en una celda y pasó allí la noche. Según su relato, permaneció aislado en una sala para uso individual mientras seguía con restricciones físicas.

Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en EE. UU.
Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Coral incluyó además una acusación sobre las condiciones de trato durante esas horas. “Le dije: ‘Mire, por favor, deme agua’. Y ellos no querían ni darme un agua”. Su testimonio sumó una percepción sobre cómo fue presentado ante los agentes que lo custodiaban. “Yo no sé qué les dijeron a ellos, que yo era un delincuente”.

En la parte final del relato, el activista sostuvo que nunca había atravesado una situación de ese tipo y que permanecía todavía encadenado de pies y manos cuando reconstruyó lo ocurrido. También afirmó que le entregaron una camiseta y que con eso pasó la noche en el centro de detención.

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