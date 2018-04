Reflexiones de este tipo conllevan dos respuestas, que en rigor son dos preguntas. Una tiene que ver con que hay países desarrollados que intentan hacer lo mismo. Eso no hace que el método sirva. Los países desarrollados hacen cosas que se pierden en el tamaño de su economía, lo que no las vuelve acertadas. En cambio, los países pequeños no tienen margen para proteger el fracaso. No tienen más remedio que dejar paso a la innovación si quieren tener alguna oportunidad. No tienen margen para subsidiar la obsolescencia en ningún formato.