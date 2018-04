Mientras se avanza en esta dirección, es ya posible declarar inválido el derecho de veto en situaciones de genocidio o de atrocidades masivas como las cometidas en Siria por Al Assad. Sería un paso adelante. Habilitaría intervenciones colectivas sometidas al escrutinio internacional e impulsadas desde la ONU que hoy no son posibles; con una mejora decisiva respecto de las actuales acciones unilaterales. Existen ya tres propuestas al respecto. Sorprendentemente, una de ellas fue presentada por Francia, un beneficiario del sistema de veto. Y otra, por un grupo de notables (The Elders-Los Ancianos) convocado originalmente por Nelson Mandela y encabezado por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. ¿Utopía? No mayor que lo que hubiera parecido la propuesta de creación de Estados nacionales democráticos en los albores de la era industrial.