Por eso, cuando se habla de prevención del cáncer de colon es importante consultar al médico y que él sea quien decida si debemos hacernos un estudio, cuándo y qué tipo de procedimiento es el más indicado para prevenir el cáncer colorrectal. El cáncer de colon, que es el segundo en frecuencia tanto en mujeres como en varones, tiene una ventana de tiempo que permite controlarlo mediante colonoscopía. Con este procedimiento no solo se pueden detectar lesiones precancerosas (pólipos; asintomáticas) sino también tratarlas: extirparlas (en un mismo estudio hacer diagnóstico y tratamiento), y evitar así que esa lesión avance hacia un carcinoma. Y aquí los especialistas nos encontramos con una dificultad no menor: casi nadie quiere someterse a una colonoscopía, por la preparación, que no es nada agradable, y por el estudio en sí, en el que entra en juego nuestro pudor.