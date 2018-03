En este sentido, Raymond Tallis, en Why the Mind is not a Computer, elabora los motivos por los que no es procedente referirse a la memoria de los ordenadores, del mismo modo que no lo era cuando nuestros ancestros le hacían un nudo al pañuelo para recordar algo con lo que no se concluía que el pañuelo tenía gran memoria. Del mismo modo, Tallis nos enseña que las computadoras en rigor no computan, puesto que son impulsos eléctricos programados. El que computa es el ser humano, del mismo modo que el reloj no nos dice la hora. Idéntica crítica formula este autor al contradecir el dicho popular en cuanto a que tal o cual cosa "es inteligente", puesto que la inteligencia significa inter-legum, esto es, leer adentro, captar esencias y interrelacionar conceptos, lo cual no puede hacer lo inanimado.