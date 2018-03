Referenciando a su gran amigo Pier Paolo Pasolini, cuyo asesinato también dio lugar a brumosas teorías conspirativas, y con alusiones a Jorge Luis Borges y Edgar Allan Poe, Sciascia despliega una lógica determinista sobre el caso al sostener: "No he estado nunca de acuerdo con aquellos que consideran que el Estado no podía negociar con los terroristas por una cuestión de principios. Sobre todo porque el Estado ha pactado a diario con miembros de las brigadas tanto arrepentidos como no arrepentidos. Y lo hizo antes de la muerte de Moro. La verdad es que Moro debía morir".