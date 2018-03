Hace 25 años, visitando Londres por primera vez, al salir de una boca de subte en busca de un museo, me percaté de que andaba despistado. Entonces no había Google Maps ni TomTom, así que decidí parar a un viandante e incomodarlo con mi pesquisa. El buen hombre me respondió con esmero en la amabilidad y recién cuando ya me di por orientado, me preguntó: "¿Perdón, de dónde es usted?". "Argentino", le contesté a mi seguro servidor. "¡Ah, como Maradona!". Y entonces charlamos un poco más y me recomendó más actividades para hacer por la zona.