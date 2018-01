Si bien esta explicación clarifica, anticipando parte del conflicto y la tensión que actualmente viven el sistema educativo y sus actores, por motivos que desconozco no logra movilizar un cambio. Es por ello que, durante el encuentro de referencia, propuse una definición que aquí les comparto: la educación es la actividad que mayor potencial ofrece de transformar la conciencia del ser humano. Educar transforma conciencias. Educar es el acto de transformar conciencias. Educar es transformarse íntimamente, es modificar la conciencia que uno posee sobre uno mismo, sobre el entorno que a uno lo rodea, y sobre las posibilidades que esa combinación de uno y ent0rno ofrecen de cara hacia el futuro, hacia la incertidumbre, hacia lo que aún no existe. Domingo F. Sarmiento solía mencionar que el que no posee educación no la reclama. ¿Por qué motivo será así? Pues por simple ausencia del fortalecimiento y la activación de su conciencia íntima y profunda.