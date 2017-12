No hace falta que Turquía y Qatar sean mencionados para conceder que en algunos aspectos los suyos son intereses opuestos a Estados Unidos. Sin embargo, dado el carácter de halcón de Trump, la ausencia de una posición no ambigua frente a dichos países refleja pragmatismo o bien falta de voluntad política para ir a la confrontación diplomática tanto pública como abierta. De este modo, pese al acercamiento entre Irán y Qatar, Estados Unidos está oficialmente "desconcertado" por el comportamiento de sus amigos en Riad, que continúan bloqueando a la pequeña petromonarquía. Trump le ha pedido a Doha que deje de codearse con terroristas, pero no ha habido medidas concretas de su parte. Por otro lado, aunque Turquía es miembro de la OTAN, Recep Tayyip Erdogan definitivamente marcó un punto de quiebre, y sus jugadas y sus aspiraciones para la región no coinciden con las prioridades de Washington. Ni hablar del intento del "sultán" por hacer de la controversia por la Embajada estadounidense en Jerusalén una cuestión de yihad. Según Erdogan: "Si Jerusalén cae, no podremos proteger Medina", y así sucesivamente también el resto de las ciudades musulmanas. Si hablamos de islamismo, la pauta que marca Turquía podría valer una mención en la doctrina de Trump.