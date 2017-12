Adentro, en lo intestino del poder, no era muy diferente. La violencia era verbal pero las palabras auguraban sangre que correría por las paredes y los pasillos de la institucionalidad argentina. Nos querían entregar a su delirante rito como chivos expiatorios, como el ditirambo del más allá del bien y el mal. Así estaban y así se comportan los portadores de pancartas que no podían entender que no es no. Que eran incapaces de respetar esa consigna de lucha contra la violencia que tantas veces enarbolan.