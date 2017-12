La realidad de Jerusalén como capital de Israel es una obviedad que tardaba en ser reconocida por el mundo, pero, tras el paso dado por Donald Trump el pasado 6 de diciembre, Guatemala se suma ahora a un movimiento al que podrían apuntarse más naciones en próximas fechas. Eso a pesar del rechazo a la decisión de Trump expresado por la ONU. Pero Guatemala ya sabe que no es la primera vez que esta organización internacional arremete tendenciosamente contra Israel, así que su presidente, Jimmy Morales, ha elegido una fecha muy simbólica, el 25 de diciembre, día de Navidad, para refrendar su apoyo a Jerusalén como capital israelí. Honduras, que es el otro país de América Latina que votó "no" a la resolución de la ONU contraria a la decisión de Trump, podría seguir sus pasos. También hay que valorar las abstenciones de Argentina, Colombia, República Dominicana, México, Panamá y Paraguay, y así hasta 35 países, algunos de tanta importancia como Canadá o Australia, lo que demuestra que no están tan aislados los Estados Unidos e Israel en el asunto de Jerusalén como han querido vender algunos grandes medios.