Hay que asumir de una vez que la igualdad y la no violencia son meras pantallas del feminismo de nuestros tiempos: la primera ola del feminismo, esa que en su momento representaron mujeres como Mary Wollstonecraft (su "no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas" sugiere un interesante contraste), y que hoy todavía representan algunas aisladas filósofas como Christina Hoff Sommers, parece ser ya cosa anticuada y políticamente inorgánica. El actual feminismo se trata de algo bien distinto, y el Encuentro Nacional de Mujeres confirma cada año que aquel se ha edificado como una ideología radical articulada no tanto por el amor a la mujer, sino más bien por el odio hacia el hombre.