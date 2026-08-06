Lula llamó a Petro para despedirse antes del traspaso de mando a De la Espriella

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario colombiano Gustavo Petro para despedirse antes del final de su gobierno. EFE/Str

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario colombiano Gustavo Petro para despedirse antes del final de su gobierno. La conversación se produjo a pocas horas del traspaso de mando en Colombia, previsto para este viernes, cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá la Casa de Nariño.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, con base en la agencia EFE, la Presidencia brasileña informó que Lula agradeció a Petro el “diálogo productivo” y la “estrecha cooperación” sostenida entre los dos países durante el periodo en el que ambos coincidieron al frente de sus gobiernos.

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El jefe de Estado brasileño también destacó el compromiso del presidente saliente con el desarrollo sostenible, la inclusión social y la integración regional. La llamada tuvo un tono de cierre político entre dos mandatarios que compartieron agenda en temas ambientales, sociales y de articulación internacional.

La despedida se da en medio del cambio de ciclo político en Colombia. Petro concluye su mandato este viernes y dará paso a De la Espriella, quien gobernará para el periodo 2026-2030 tras imponerse en segunda vuelta al candidato progresista Iván Cepeda.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario colombiano Gustavo Petro para despedirse antes del final de su gobierno. Presidencia de Colombia/vÍa REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Cooperación regional y agenda progresista

Durante los años en los que coincidieron en el poder, Lula y Petro mantuvieron una relación marcada por afinidades políticas y por una agenda común en asuntos regionales. Ambos participaron, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros mandatarios progresistas, en la plataforma Democracia Siempre.

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Esa iniciativa fue presentada como un espacio de coordinación política internacional para responder al avance del autoritarismo y defender principios democráticos. La participación de Petro y Lula en ese frente reflejó la cercanía entre ambos gobiernos en debates globales y latinoamericanos.

La Presidencia brasileña resaltó que la relación bilateral estuvo atravesada por la cooperación y el diálogo. En la llamada, Lula aprovechó para reconocer ese trabajo conjunto y despedirse formalmente de Petro antes de su salida del cargo.

El contacto telefónico también confirma que Brasil seguirá observando de cerca la transición política colombiana, aunque Lula no tiene previsto asistir personalmente a la posesión de De la Espriella.

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Según una fuente del Gobierno brasileño citada por EFE a finales de junio, el mandatario brasileño no viajará a Bogotá para el acto de posesión. La representación de Brasil estaría encabezada por el canciller Mauro Vieira.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica con el mandatario colombiano Gustavo Petro para despedirse antes del final de su gobierno. Colombian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Gas natural también fue tema de la llamada

Además del cierre político, Lula y Petro hablaron sobre cooperación energética. Ambos celebraron el hallazgo de gas natural en el pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en aguas profundas colombianas y anunciado conjuntamente por Petrobras y Ecopetrol.

Según el comunicado citado, los presidentes remarcaron el potencial de este hallazgo para fortalecer la cooperación bilateral en materia energética y contribuir a la seguridad energética de la región.

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El tema no es menor para Colombia ni para Brasil. Ecopetrol y Petrobras tienen un papel central en la exploración de nuevos recursos energéticos, mientras la región enfrenta discusiones sobre transición energética, seguridad de abastecimiento y desarrollo sostenible.

La conversación, por tanto, sirvió como despedida política y como repaso de algunos asuntos estratégicos que marcaron la relación entre ambos gobiernos. Lula agradeció la cooperación con Petro, destacó su agenda social y ambiental, y dejó en manos de su canciller la representación brasileña para el cambio de mando.

Con la llamada, el presidente brasileño cerró formalmente su relación de gobierno con Petro. Desde este viernes, Brasil tendrá que establecer el tono de su vínculo diplomático con la administración de Abelardo de la Espriella, que llega al poder con una orientación política distinta a la del mandatario saliente.

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