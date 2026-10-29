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El Vaticano inauguró una exposición con ocho modelos de papamóvil utilizados desde 1930

La exhibición recorre los cambios en seguridad, visibilidad, comodidad y movilidad que guiaron el diseño de los históricos vehículos

A popemobile used by successive popes is displayed at "A Century of the Popemobile," an exhibition tracing 100 years of papal transportation, from Pope Pius XI's first automobile in 1930 to modern popemobiles, at the Vatican Museums
El Vaticano inauguró una exposición con los ocho modelos de papamóvil utilizados desde 1930. (AP/Isaia Montelione)
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La muestra del papamóvil reunirá en los Museos Vaticanos ocho vehículos Mercedes-Benz que los pontífices han usado desde 1930. La exposición, titulada “Un siglo del papamóvil”, fue presentada en un adelanto el miércoles y abrirá al público este jueves.

La exposición recorre la transformación del vehículo papal desde una carroza adaptada para el transporte hasta un medio para que el pontífice mantenga contacto directo con los fieles durante viajes y celebraciones. Los modelos exhibidos reflejan cambios en seguridad, visibilidad, comodidad y movilidad.

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A popemobile used by successive popes is displayed at "A Century of the Popemobile," an exhibition tracing 100 years of papal transportation, from Pope Pius XI's first automobile in 1930 to modern popemobiles, at the Vatican Museums
El Mercedes-Benz 230G "Papamóvil" de 1980, utilizado originalmente por el papa Juan Pablo II. (AP/Isaia Montelione)

El vehículo entregado a Pío XI en 1930

El automóvil más antiguo de la muestra es un Mercedes-Benz Nürburg 460, entregado al papa Pío XI el 23 de mayo de 1930. El vehículo tenía un sillón tapizado en brocado de seda, además de terminaciones de madera y metal.

Sandro Barbagallo, curador del Departamento de Colecciones Históricas de los Museos Vaticanos, explicó que el modelo fue creado para el uso del pontífice. “Fue construido, diseñado y preparado específicamente para el uso papal, tanto que, con solo compararlo, se puede ver cómo pasa de lo seriado a lo único”.

A popemobile used by successive popes is displayed at "A Century of the Popemobile," an exhibition tracing 100 years of papal transportation, from Pope Pius XI's first automobile in 1930 to modern popemobiles, at the Vatican Museums
El Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08), el primer automóvil papal oficial, obsequiado al Papa Pío XI en 1930. (AP/Isaia Montelione)

El curador sostuvo que los modelos posteriores respondieron a la necesidad de que el papa pudiera ser visto por el público. “Todos los carros se fabricaron después, precisamente para permitir que el papa pudiera ser visto, pero ser visto y ver con total seguridad y, me atrevería a decir, comodidad”.

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A popemobile used by successive popes is displayed at "A Century of the Popemobile," an exhibition tracing 100 years of papal transportation, from Pope Pius XI's first automobile in 1930 to modern popemobiles, at the Vatican Museum
• El interior del vehículo fue diseñado exclusivamente para el pontífice, destacando un lujoso sillón central tapizado en brocado de seda morada con detallados patrones geométricos y florales. (AP/Isaia Montelione)

La muestra incluye ocho versiones de Mercedes-Benz de los vehículos utilizados por los papas desde la década de 1930.

Ventanillas desmontables, cúpula y modelo eléctrico

En 1960, el papa Juan XXIII recibió el 300 d Landaulet, cuyas ventanillas laterales traseras podían desmontarse. Ese diseño permitía al entonces pontífice extender la mano a las personas que encontraba durante sus recorridos.

A popemobile used by successive popes is displayed at "A Century of the Popemobile," an exhibition tracing 100 years of papal transportation, from Pope Pius XI's first automobile in 1930 to modern popemobiles, at the Vatican Museums
La patente "SCV1" (Estado de la Ciudad del Vaticano 1 en italiano) distingue al vehículo asignado para el uso oficial y exclusivo del Sumo Pontífice. (AP/Isaia Montelione)

Para la visita de Juan Pablo II a Alemania en 1980, Mercedes-Benz desarrolló el 230 G, equipado con una cúpula alta y transparente en la parte trasera. La estructura ofrecía protección y facilitaba la visibilidad del papa ante las multitudes.

León XIV, quien se reunió con directivos de Mercedes-Benz, recordó el papamóvil eléctrico presentado al papa Francisco y afirmó: “Con este espíritu, los animo a seguir poniendo la innovación tecnológica al servicio de la dignidad humana, el cuidado de la creación y el bien común”.

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