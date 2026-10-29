“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse

Sylvain Helaine, de 40 años, dijo en This Morning que detesta cada sesión, pero celebra el cambio de su imagen al concluir las intervenciones sobre su piel (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

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Sylvain Helaine, el docente de primaria más tatuado del mundo, admitió en el programa británico This Morning que detesta el dolor de cada sesión, aunque no tiene intención de detenerse. El francés de 40 años lleva casi dos décadas enseñando en Francia y Reino Unido, y tiene prácticamente todo el cuerpo cubierto de tinta.

Según informó el Mirror, su transformación comenzó en 2012, cuando tenía 27 años y enseñaba en Londres. Fue en el barrio de Brixton, en el sur de la ciudad, donde dos encuentros marcaron el punto de partida: vio a un hombre con el brazo completamente tatuado y a otro con el cuello cubierto de tinta. “Fue una revelación para mí”, declaró en el programa de ITV.

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Tinta en los ojos, la lengua y debajo de las uñas

La cobertura es total. Helaine tiene tatuadas las encías, la lengua y la piel debajo de las uñas de manos y pies. Las escleróticas —la parte blanca de los ojos— están completamente teñidas de negro. Además, se sometió a la extirpación de tejidos para obtener una superficie de piel más uniforme que facilite el trabajo del tatuador.

La inversión estimada alcanza las 56.000 libras, después de que Sylvain Helaine extendiera la tinta desde ambos brazos hacia el cuello, el rostro y las manos (Instagram: freakyhoody)

El maestro estima que gastó alrededor de £56.000 (unos USD 70.000) en tatuajes y modificaciones corporales. Comenzó con ambos brazos y, con el tiempo, extendió la tinta al cuello, la cara y las manos, zonas que en un principio no tenía previsto cubrir. Actualmente planea repasar gran parte de la tinta existente para renovarla.

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Odia el dolor pero no puede dejar de tatuarse

Cuando le preguntaron si era “adicto” al proceso, fue directo. “Odio el dolor. Odio tatuarme”, declaró. Sin embargo, precisó que lo que lo impulsa es la transformación: “Me encanta verme cambiar. Sufres, cuentas los días para la próxima sesión con ansiedad y no quieres ir, pero al terminar estás muy orgulloso y te sientes invencible.”

El mismo nivel de compromiso lo aplicó en otras etapas de su vida: practicó artes marciales a diario y obtuvo su licencia de motocicleta en un mes. Se define como alguien que, cuando algo le apasiona, invierte el cien por ciento.

El inicio de la transformación ocurrió cuando tenía 27 años y daba clases en Londres (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Dentro del aula, los tatuajes no se discuten

Helaine lleva casi dos décadas en la docencia, entre Francia y su etapa en Londres, y en la zona donde enseña actualmente llegó a tener en clase a hijos de antiguos alumnos. El 99% de los chicos no presta atención a su imagen una vez que comienza la clase, según afirmó. “No hablo de mis tatuajes ni de mi aspecto en el aula. Sacamos el cuaderno, escribimos la fecha y seguimos. Soy muy serio. Pero si tienen preguntas, pueden esperar al recreo”, explicó.

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El maestro reconoció que su imagen le impone un estándar de conducta más exigente. “Si hago algo bien, la gente dirá: ‘Obvio, ya se veía venir’. Pero si hago algo mal, pensarán que soy terrible por cómo me veo”, señaló. Para describir los tiempos de aceptación, recurre a una fórmula propia: “Dos minutos para los niños, dos horas para los padres y dos días para los abuelos.”

El colegio le prohibió enseñar a menores de seis años tras las pesadillas de un alumno

El educador francés también intervino las encías, la lengua y la piel bajo las uñas, además de someterse a una extirpación de tejidos para uniformar su superficie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Su imagen tuvo consecuencias directas dentro del sistema educativo. Un alumno de tres años sufrió pesadillas recurrentes por el miedo que le generaba el aspecto del maestro. Los padres enviaron una carta a la dirección del centro en la que lo acusaban de ser “un hombre radicalizado”, según declaró el propio Helaine al canal francés BFM TV. El establecimiento respondió prohibiéndole dar clases a niños menores de seis años.

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Ante la medida, el docente argumentó que su presencia en el aula genera el efecto contrario al rechazo: “Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no verán a las personas con discapacidad como parte de un espectáculo.” Helaine sigue ejerciendo la docencia con alumnos de entre seis y once años.