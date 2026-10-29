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Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos

La brusca detención de la unidad urbana hizo caer a varios pasajeros, entre ellos varias personas de pie

Un robot de reparto autónomo chocó con un autobús en Estonia.
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Un robot de reparto irrumpió en un cruce de Tallin, Estonia, cuando un autobús urbano ya circulaba por la vía. El vehículo autónomo chocó contra el autobús y el frenazo dejó hasta nueve pasajeros heridos, según la empresa municipal de transporte.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 del lunes 26 de octubre en la intersección de las calles Luise y Tehnika, en el centro de la capital estonia. El robot, operado por Bolt, se aproximó desde la calle Tehnika y entró al paso de peatones pese a que el semáforo estaba en rojo, de acuerdo con Tallinna Linnatransport (TLT).

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El conductor frenó sin margen para esquivar al robot

Las imágenes difundidas por TLT muestran al dispositivo cruzar frente al autobús sin detenerse. El conductor aplicó los frenos de inmediato, pero la distancia impedía una maniobra para evitar el impacto.

Calzada nocturna con marcas viales discontinuas por donde avanza un pequeño robot de reparto con ruedas frente a un vehículo
El robot operado por la empresa Bolt ingresó al paso de peatones con la luz roja del semáforo.

El video exterior registra cómo el robot queda frente a la unidad y es empujado por su parte frontal después de la colisión. La empresa indicó que la luz roja fue confirmada por el conductor y por otros usuarios de la vía.

La cámara interna muestra a pasajeros que pierden el equilibrio

La grabación dentro del vehículo documenta el efecto de la desaceleración. Varios pasajeros, entre ellos personas que viajaban de pie, cayeron al suelo o salieron proyectados de sus asientos tras el frenazo.

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TLT informó que hasta nueve personas sufrieron heridas, aunque no difundió detalles sobre su estado. La compañía sostuvo que el conductor reaccionó de forma correcta ante el peligro y que su decisión evitó consecuencias más graves.

Calzada de asfalto de noche con marcas viales blancas y rojas, datos de velocidad en cero y parte de un manillar con luz naranja
El vehículo autónomo continuó su marcha y abandonó el lugar antes de la llegada de los agentes policiales.

El robot abandonó el lugar antes de la llegada de la policía

Tras el choque, el robot de reparto continuó su marcha y dejó el lugar antes de que llegaran los agentes, según informó el medio público estonio ERR News. Un portavoz de TLT señaló que abandonar la escena de un accidente sin cumplir las obligaciones correspondientes puede constituir una infracción.

La policía investiga las circunstancias del caso. Tallin ya había registrado un incidente similar en abril de 2020, cuando otro robot de reparto chocó con la rueda de un autobús en el distrito de Mustamäe; entonces no se reportaron heridos.

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