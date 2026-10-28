Incautan 1.9 toneladas de marihuana y arresta a un guatemalteco en frontera de Nicaragua

Decomisan 1.9 toneladas de marihuana en el puesto fronterizo de El Guasaule. (Cortesía: Policía de Nicaragua)

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La Policía Nacional de Nicaragua informó este miércoles que incautó 4,204 libras de marihuana, equivalentes a 1.9 toneladas, ocultas en un camión que transportaba cerámica y que fue retenido en el puesto de control fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega.

De acuerdo con la información de la institución policial, el procedimiento ocurrió el martes 27 de octubre. La droga estaba escondida en más de 600 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café.

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El vehículo inspeccionado era un cabezal de color rojo junto con un remolque de plataforma de color blanco. Según el reporte oficial, el cargamento tenía como destino final Costa Rica y había partido desde Hidalgo, México.

Los agentes ubicaron 608 paquetes rectangulares de droga ocultos entre láminas de aislante térmico y flejes de embalaje. (Cortesía: Policía de Nicaragua)

La droga estaba oculta entre láminas y flejes de la carga

La Policía nicaragüense indicó que los agentes detectaron la mercancía ilícita durante una revisión de láminas aislantes de calor y flejes, unas cintas plásticas utilizadas para asegurar mercadería.

“Al inspeccionar láminas de aislante de calor y flejes para amarrar mercancía, se incautaron 608 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo hierba color verde”, detalló la institución en la síntesis difundida sobre el caso.

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A su vez, las primeras pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana. Luego, peritos de Criminalística realizaron análisis químicos que también confirmaron que la sustancia incautada era marihuana, según informó la fuerza policial.

La carga fue localizada entre productos de cerámica, sulfato de plomo y respuestas para vehículos que eran trasladados por el conductor del camión, identificado como Fredy Bladimiro R., de 52 años y nacionalidad guatemalteca.

Según la reconstrucción de los hechos, el transportista ingresó a México durante la mañana del 23 de octubre de 2026 y se dirigió a una bodega.

Las fuerzas de seguridad capturar al transportista de nacionalidad guatemalteca Fredy R. (Cortesía: Policía de Nicaragua)

De igual manera, el comunicado de la institución señala que el conductor cargó el camión en ese lugar y que, cerca de las 14:00 de ese mismo día, retiró el cabezal con el furgón para estacionarlo en el área asignada por la compañía. Al día siguiente, el 24 de octubre, salió de México a las 9:00 para partir rumbo a Costa Rica.

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El vehículo llegó el lunes 26 de octubre a la frontera de El Guasaule, en Nicaragua. Allí fue sometido a un proceso de perfilamiento e inspección, tras el cual los agentes encontraron la droga oculta en el cargamento de cerámica, siempre de acuerdo con la versión de la Policía.

A su vez, la Policía nicaragüense precisó que aplicó la técnica Scintrex Trace, un detector empleado para identificar partículas de marihuana. A su vez, el análisis se realizó en distintos sectores de la cabina del vehículo, entre ellos la palanca de cambios, el timón, la vestimenta, los dorsales y las palmas de las manos del detenido.

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Ese procedimiento confirmó la presencia de partículas de marihuana en los elementos examinados. El comunicado no informó sobre otras personas detenidas ni sobre las medidas judiciales que enfrentarán Recinos Vargas y el cargamento retenido.

La operación incluyó además la ocupación del cabezal y de su plataforma, utilizados para transportar la mercancía.