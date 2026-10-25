Nicaragua

Nicaragua: Universitaria de 18 años permanece desaparecida desde el lunes en Managua

Belén, alumna de la Universidad Americana, perdió contacto con sus allegados durante la madrugada del lunes 19 de octubre, después de abandonar el domicilio donde residía con su madre y hermana

Silueta de una persona con mochila vista de espaldas que camina por un sendero curvo con farolas y árboles bajo la niebla.
La familia de Belén Karina Guerrero Fugón solicitó apoyo para localizar a la estudiante de 18 años tras su desaparición en Managua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La familia de Belén Karina Guerrero Fugón, una estudiante de 18 años de la Universidad Americana (UAM), pidió apoyo para localizarla luego de que la joven salió de su vivienda en Managua durante la madrugada del lunes 19 de octubre y no regresó.

De acuerdo con información publicada por La Prensa, Belén cumplió la mayoría de edad en septiembre y reside con su madre y su hermana. Sus familiares indicaron que desconocen su paradero desde hace varios días y solicitaron la difusión de la alerta para obtener datos que ayuden a dar con ella.

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De acuerdo con la descripción de sus hallegados, la joven mide 1.54 metros, tiene piel blanca, cabello negro y delgado, y un piercing en el ombligo, según la descripción difundida por la familia. Un allegado consultado por el diario nicaragüense señaló que Belén salió de su casa entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada.

Desde ese día no tenemos noticias ni información de ella”, expresó el familiar en declaraciones recogidas por La Prensa. También manifestó preocupación por las circunstancias de la desaparición y pidió colaboración a quienes puedan aportar algún dato sobre su ubicación.

Ilustración de una mujer de cabello oscuro con chaqueta de mezclilla, aretes de aro, cortinas celestes y globos verdes de fondo.
Los familiares de la estudiante desmintieron las versiones de redes sociales sobre su supuesta asistencia a un casting de modelaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia desmintió que hubiera asistido a un casting

En redes sociales circularon versiones que sostenían que la universitaria había sido vista con amigas y que luego asistiría a un casting dentro de la UAM. Sin embargo, la familia negó esa versión y afirmó que no existe certeza sobre las actividades que realizó antes de desaparecer.

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Su progenitora explicó al medio que la joven había mencionado la semana anterior un posible casting de modelaje, pero aclaró que el evento no estaba previsto para esos días. “Ella se fue de madrugada y no sabemos qué es lo que pasó”, afirmó.

La aclaración también fue difundida por el Colectivo La Venancias, que alertó sobre la desaparición de la joven y pidió no replicar información no confirmada. La organización señaló que Belén estudia en la UAM y que la familia atraviesa horas de angustia ante la falta de noticias.

El Colectivo La Venancias se sumó a la difusión de la alerta y pidió no replicar datos no confirmados sobre el paradero de la joven. (Cortesía: Las Venecias)
El Colectivo La Venancias se sumó a la difusión de la alerta y pidió no replicar datos no confirmados sobre el paradero de la joven. (Cortesía: Las Venecias)

Aunque inicialmente se dijo que había desaparecido tras salir de un casting, la familia lo desmintió”, indicó el colectivo en una publicación. A su vez, el mensaje agregó que la prioridad es lograr que la estudiante regrese a su hogar sana y salva.

Piden compartir la alerta y aportar información

La familia de Belén Karina Guerrero Fugón solicitó a la ciudadanía difundir la búsqueda y comunicarse si cuenta con cualquier información, incluso si parece menor. “Queremos saber si ella está segura”, expresó el allegado en declaraciones a La Prensa.

De igual manera, las personas que puedan aportar datos sobre la ubicación de la estudiante pueden contactarse con sus familiares a los números 8393-1106 y 8205-1537.

Por su parte, el Colectivo La Venancias remarcó que la circulación rápida de alertas puede contribuir a que una persona desaparecida sea localizada en el menor tiempo posible. Hasta la información publicada por la familia y el diario, no se habían informado datos sobre el paradero de la joven.

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