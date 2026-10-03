Estados Unidos dejó “todas las opciones sobre la mesa” tras la resolución de la OEA sobre la dictadura de Nicaragua

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo (AP/Alfredo Zuniga, Archivo)

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Estados Unidos dejó “todas las opciones sobre la mesa” para exigir cuentas a la dictadura de Nicaragua después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución que reclama elecciones libres y la liberación de presos políticos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que el escrito prevé una nueva reunión dentro de 90 días, una vez que la delegación encargada de seguir la situación presente sus avances.

Segura sostuvo que el líder del régimen Daniel Ortega “no tiene voluntad de negociar” y citó el rechazo de Managua a la embajadora estadounidense designada, Natasha Franceschi, diplomática de carrera nominada por el presidente Donald Trump. A juicio del funcionario estadounidense, la decisión de no aceptar a Franceschi indica que Nicaragua “no quiere tener un diálogo serio” y contradice el intento de Washington de “mantener un canal diplomático profesional con el país”.

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El texto aprobado por la OEA, impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, reclama a las autoridades nicaragüenses que garanticen las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”. La resolución también insta a restablecer la separación de poderes, informar el paradero de personas desaparecidas y restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella. El documento no contempla sanciones específicas contra Ortega ni contra su esposa, Rosario Murillo.

Solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus cancilleres a la reunión extraordinaria convocada por la organización: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. El resto de los países estuvo representado por funcionarios de menor rango.

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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura (Archivo)

Además, Washington denunció que el régimen Ortega y Murillo rechazó a su nueva embajadora en Nicaragua, Natasha Franceschi, una decisión que, según Washington, confirma la falta de disposición de Managua para mantener un diálogo diplomático.

“Murillo y Ortega han cerrado constantemente la puerta al diálogo productivo. Justo ayer, rechazaron a nuestra altamente calificada embajadora, lo que demuestra su falta de diplomacia”, afirmó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante la sesión extraordinaria de la OEA sobre Nicaragua. El Senado de Estados Unidos ratificó a Franceschi el 30 de septiembre como embajadora en Nicaragua. El país centroamericano no cuenta con un representante diplomático estadounidense de ese rango desde 2023.

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Landau intervino en nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, y recordó que Nicaragua debía celebrar elecciones este año, a la vez que sostuvo que la situación interna del país “pone en peligro la paz y la seguridad” de Centroamérica y del resto del continente americano.

El funcionario acusó al régimen nicaragüense de facilitar la inmigración ilegal a través de vínculos con actores “no hemisféricos”, en una aparente referencia a China y Rusia. Según Landau, esos países entrenan a la Policía nicaragüense y comparten inteligencia con la “maquinaria de represión”.

A criterio del subsecretario, esos actores externos no solo “apuntalan la dictadura”, sino que utilizan a Nicaragua como “trampolín” para ampliar su influencia regional.

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau (REUTERS/Enea Lebrun/Archivo)

Opositores nicaragüenses en el exilio celebraron la resolución aprobada por la OEA. El excarcelado político nicaragüense y desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro consideró que el pronunciamiento constituye una señal para el oficialismo.

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“Hoy ha sido un día sumamente importante para la democracia en Nicaragua, para la oposición, porque se pone de manifiesto que la comunidad internacional y sus países miembros no tolerarán expresiones como las expuestas por Ortega de que no van a haber ya más elecciones y que esa expresión acarrea consecuencias políticas”, comentó Chamorro en un audio enviado a los medios.

El dirigente opositor sostuvo que la resolución representa una advertencia para las autoridades nicaragüenses y aludió a las medidas que el grupo de seguimiento podría plantear.

“La resolución de la OEA se trata de una advertencia más que le hacen a los dictadores, que aún les queda algo de tiempo para poder emprender acciones que, de lo contrario, estas medidas que se están planteando, que les va a plantear el grupo, empezarán a tomar efecto”.

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(Con información de EFE)