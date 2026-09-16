Un guatemalteco entre los ganadores de los Premios Estudiantiles de la Academia con “Cows”

La ceremonia de los Premios Estudiantiles de la Academia 2026 se realizó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá. (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)

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Con una gran sonrisa en el rostro y con la sorpresa de alguien que se encuentra en un sueño, el guatemalteco Nicolás Acevedo Ferraté se hizo acreedor del Oro en los Premios Estudiantiles de la Academia 2026.

La ceremonia se llevó a cabo la noche del 14 de septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el Lightbox de Reitman Square, en Canadá.

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Este año, el concurso recibió 2,972 ​​candidaturas de 894 universidades e instituciones de educación superior de todo el mundo. Los ganadores de 2026 se unieron a figuras destacadas como Patricia Cardoso, Pete Docter, Spike Lee, Patricia Riggen y Robert Zemeckis.

Durante la ceremonia, la Academia premió a los ganadores del oro, plata y bronce en las categorías de Alternativo/Experimental, Animación, Documental y Narrativa

“Cows” la ganadora del Oro a mejor Animación

El guatemalteco, de 24 años, participó en grupo con los franceses Jonathan Lally y Elio Molinaro, todos estudiantes de la Escuela Superior de Métiers Artistiques (ESMA) de Francia, siendo la primera vez que esta institución educativa logra un premio en la Academia.

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El cortometraje Cows obtuvo el Oro a mejor Animación para Nicolás Acevedo Ferraté y los franceses Jonathan Lally y Elio Molinaro, estudiantes de ESMA Francia.

Los tres jóvenes, incluido Acevedo Ferraté, presentaron su cortometraje como examen de graduación en 2025. Al ver la calidad de su producción, sus maestros los animaron a participar en los Premios Estudiantiles de la Academia sin imaginar que se harían acreedores del oro.

“Cows” es una fábula animada llena de libertad y desilusión. Narra las aventuras de Moo Moo, una vaca que ya no se siente a gusto en su vida cotidiana.

En busca de un cambio y un futuro más prometedor, decide huir de su granja, pero esta huída, se convierte en un descubrimiento más complejo y descubre que no era la imagen idealizada que se había creado.

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ESMA calificó a los tres jóvenes como un “equipo unido, ambicioso y apasionado” que “aunaron sus habilidades artísticas, técnicas y narrativas para dar vida a una película divertida, conmovedora y visualmente lograda”.

Cortometraje de animación en 3D presentado por ESMA, creado por los estudiantes Jonathan Lally, Elio Molinaro y el guatemalteco Nicolás Acevedo Ferraté, quienes se hicieron acreedores del Oro en los Premios Estudiantiles de la Academia 2026. (ESMA)

Toys Story 4, la inspiración del guatemalteco

“Como padre me siento inmensamente feliz”, manifestó con la voz entrecortada Nicolás Acevedo, papá del guatemalteco ganador.

En una entrevista con Infobae, el orgulloso padre contó que antes de ser animador su hijo había manifestado interés por la Ingeniería y la Medicina. No obstante, fue viendo la película de Toys Story 4 que se decantó por animación en 3D.

Además, en su adolescencia recibió la visita de un estudiante de animación, quien residía en Francia. “A mi hijo siempre le gustó el arte. Nos dibujaba a lápiz y también hacía acuarela. Cuando vino su amigo, me dijo que eso quería hacer”, detalló.

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La edición 2026 de los Premios Estudiantiles de la Academia recibió 2.972 candidaturas de 894 universidades e instituciones de educación superior de todo el mundo. (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)

Al terminar la secundaria en el Colegio Julio Verne, aplicó en 2019 al ESMA. “En plena pandemia del Covid-19 le informaron que había sido aceptado y que debía viajar o perdería la oportunidad de ingresar”, dijo Acevedo.

Movieron cielo y tierra y lograron que viajara en un vuelo humanitario. Se graduó de la licenciatura y ahora estudia una maestría, también en animación.

“Yo me siento realizado por mi hijo. Vengo de muy abajo. Tuve que trabajar y estudiar para sacar mi universidad y ver a mis hijos realizarse es un orgullo que no puedo manifestar”, manifestó el padre del guatemalteco.

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Participarán en los Premios Oscar

Todas las películas ganadoras de los Premios Estudiantiles de la Academia podrán competir por la 99.ª edición de los Premios Óscar en las categorías de Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Cortometraje de Ficción o Mejor Cortometraje Documental.

Nicolás Acevedo Ferraté, con los franceses Jonathan Lally y Elio Molinaro, creadores de "Cows", la historia que ganó el Oro en la categoría de Animación. (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)

Además, después de la ceremonia, los ganadores son emparejados con miembros de la Academia y reciben un programa educativo, oportunidades para establecer contactos y acceso exclusivo a miembros de la Academia para apoyar su desarrollo profesional a través del Programa de Mentoría Oro de la Academia y la Red de Exalumnos.

Los Premios Estudiantiles de la Academia se crearon en 1972 para brindar una plataforma a los talentos emergentes a nivel mundial, ofreciéndoles oportunidades dentro de la industria cinematográfica para mostrar su trabajo.

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