Cuatro jóvenes se declararon culpables por el incendio de ambulancias de una organización judía en Londres

Restos de las ambulancias de Hatzola, organización benéfica judía, tras el incendio en el noroeste de Londres. 23 de marzo de 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

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Cuatro jóvenes británicos se declararon culpables este viernes ante la justicia del Reino Unido por su participación en el incendio de ambulancias de la comunidad judía de Londres, en un caso vinculado a una cadena de ataques antisemitas registrados tras el inicio del conflicto con Irán.

En la madrugada del 23 de marzo, cuatro unidades de Hatzola —organización benéfica judía de voluntarios que opera en el barrio de Golders Green, al noroeste de Londres— fueron quemadas en un estacionamiento contiguo a una sinagoga. Los vehículos, valuados en aproximadamente 250.000 libras esterlinas (USD 340.000 dólares) cada uno, estaban completamente equipados. La explosión de las bombonas de gas en su interior también dañó apartamentos cercanos y el propio templo.

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Hamza Iqbal, de 20 años; Rehan Khan, de 19; Judex Atshatshi y Saif Ali, ambos de 18, enfrentaban cargos de “destrucción o daños a la propiedad actuando con imprudencia temeraria, poniendo en peligro la vida de otras personas”. Al admitir los hechos ante el Tribunal Penal Central de Old Bailey, evitaron el desarrollo de un juicio oral.

El Tribunal Penal Central de Old Bailey, en Londres, sede del juicio contra los cuatro jóvenes. (REUTERS/Hannah McKay)

Tres de los imputados participaron en la audiencia por videoconferencia, mientras que Ali estuvo presente en sala. Los cuatro permanecerán en prisión preventiva hasta la lectura de sentencia, programada para la primavera de 2027, según informó la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) en un comunicado.

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La fiscal Emma Harraway había calificado el hecho ante el tribunal como “un ataque premeditado y dirigido contra la comunidad judía”. El fiscal Leo Seelig apuntó, además, a una posible “conexión terrorista”, aunque no se mencionó en sala la participación directa de ningún grupo externo.

Un quinto implicado, Subhan Ahmed, de 18 años, se declaró no culpable del cargo de encubrimiento. Según lo expuesto en el proceso, habría colaborado en deshacerse del automóvil empleado durante el operativo. Quedó en libertad bajo fianza con condiciones estrictas y será juzgado el 27 de enero de 2027 ante el mismo tribunal.

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Miembros de la comunidad judía junto a un muro memorial en Limes Avenue, en el barrio de Golders Green, Londres. 27 de mayo de 2026. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Los hechos formaron parte de una serie de incidentes contra lugares vinculados a la comunidad judía en la capital británica, registrados en las semanas posteriores a los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. La mayoría fueron reivindicados en línea por Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), también identificado como el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha.

La policía antiterrorista investigó la posible implicación de estructuras afines a Teherán en ese conjunto de episodios. El gobierno del Reino Unido señaló a integrantes de la Fuerza Al Quds —rama de los Guardianes de la Revolución iraní dedicada a operaciones fuera de sus fronteras— como posibles articuladores de HAYI. La embajada iraní en Londres rechazó de forma categórica cualquier responsabilidad en dichos actos.

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Los abogados de los cuatro condenados negaron que sus clientes tuvieran vínculo alguno con grupos proscritos de carácter terrorista. El incendio de Golders Green se produjo seis meses después del ataque contra una sinagoga de Mánchester, en el que murieron 2 personas.

(Con información de AFP, AP y EFE)